Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarına 'son derece değişken' güvenlik durumu gösteren İran ve Irak'a seyahat etme konusunda uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi. Ayrıca İran ve Irak'ta bulunan vatandaşların da toplu yerlerde bulunmamaları konusunda uyarıldı.