Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde devriye görevi yaparken iki kişi tarafından durduruldu. Polis aracını durduran gençler ormanda mantar toplarken kazılı bir alan gördüklerini, bu alanı inceleyince bir battaniye bulduklarını, battaniyeyi açınca kötü koku yayıldığını söyledi. Bunun üzerine gençlerin söylediği yere giden polisler, battaniyeye sarılı halde gömülmüş bir kadın cesedi buldu.

Ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülen kadının 40 yaşındaki Melahat İştir olduğu tespit edildi. İştir’in Esenler’de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenildi.

Kadının katili oğlu çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, katilin Melahat İşbir’in 20 yaşındaki oğlu Batuhan Ü. olduğu ortaya çıktı. Batuhan Ü.’nün arkadaşı Furkan S. de cesedi atmada kendisine yardımcı olduğu için gözaltına alındı.

Tartışma esnasında başına keserle vurarak öldürdü

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Batuhan Ü.’nün ifadesinde, olay günü eve geldiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü, erkek şahısın gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını söyledi. Batuhan Ü. ifadesinin devamında, tartışma sürerken annesinin başına keserle vurduğu ve annesinin bu darbeyle öldüğünü belirtti. Bunun üzerine arkadaşı Furkan S.’yi çağırarak birlikte cesedi battaniyeye sarıp Arnavutköy’e götürüp gömdüğünü ifade etti.

Polisin, olayla ilgili incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şahısların asayiş şube müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.