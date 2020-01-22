Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklıklar 0’ın altına düştü. Yollarda buzlanma riski oluşurken arabaların camları da buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarıyla karşılaştı. Vatandaşlar camlardaki buzların çözünmesi için uğraş verdi.