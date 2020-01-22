İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklıklar 0’ın altına düştü. Yollarda buzlanma riski oluşurken arabaların camları da buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarıyla karşılaştı. Vatandaşlar camlardaki buzların çözünmesi için uğraş verdi.
Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu
22.01.2020 - 09:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar camda tutan buzların çözünmesi için uğraş verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,kış,buz tutan araba camı,buzlanma,
676628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676628.aspx
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