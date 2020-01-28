Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde oto yıkamacı olarak bilinen yerde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis kaçak akaryakıt bulamadı. Ancak polis oto yıkamacıda ağır bir mazot kokusu olduğunu saptayarak oto yıkamacıyı izlemeye başladı. Takip sonucunda Fatih A. isimli oto yıkamacının iş yerinin arkasına 4 tonluk akaryakıt tankı gömdüğü ve buradan kurduğu sistemle borularla akaryakıt satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ikinci kez oto yıkamacıya baskın yaptı. Yapılan bu baskında polise iş makineleri de eşlik etti. Polis, oto yıkamacıda arama yaptığında açıkta bin litre kaçak akaryakıt tespit etti.

Kaçak mazot akan çeşme bulundu

Polis, detaylı yaptığı aramada ise oto yıkamacının polisin baskınında yakalanmamak için yer altından su borusu gibi görünen ve kaçak mazot akan bir sistem kurduğunu tespit etti. Bu akaryakıtın ise yine yan yana iki su musluğunun birinden aktığı, mazot almak istediklerinde musluğun başlığını çıkartıp yerine hortum takarak buradan kaçak mazot aldıkları belirledi. Bir taraftan da iş makineleri toprağı kazmaya devam etti.

Toprağa gömülen tankere kilit vurulduğu belirlendi

İş makinesi uzun bir uğraştan sonra yer altına gömülü 4 tonluk kaçak akaryakıt tankına ulaştı. Tankın kapağının kilitli olması dikkat çekti. Polis iş makinesi yardımıyla kilidi kırıp hortum vasıtasıyla kaçak mazotu tankere aktarmaya başladı. Polis yaptığı çalışma sonunda yer altındaki tankerden de 2 bin 500 litre olmak üzere toplamda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Fatih A.'yı gözaltına alan polis kaçak mazota el koyarken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada zanlının gelen müşterilere kaçak mazotun örneğini bir çay bardağında koyarak gösterip "işte mazot bu çok kaliteli" dediği öğrenildi.