Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 24 kilogram Toz Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilmiş, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 1 şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.