İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Gürün-Sivas ve Malatya-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
31.01.2020 - 18:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gürün-Sivas ile Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı
Kaynak: İHA
Etiketler : Gürün-Sivas karayolu,
678571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678571.aspx
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