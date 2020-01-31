Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı bir çok yeri beyaza bürüdü. Sivas - Malatya karayolu üzerinde bulunan Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde tipinin etkisiyle araçlar mahsur kaldı. Etkisini hissettiren tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ulaşıma yaklaşık 3 saattir kapalı olan Sivas-Malatya karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Tipi sürücülere zor anlar yaşattı
31.01.2020 - 19:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Etiketler : Sivas-Malatya,
678582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678582.aspx
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