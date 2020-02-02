Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:



ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Az bulutlu.

ANTALYA: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

HATAY: 13, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 4, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

ELAZIĞ: 7, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 7, Parçalı bulutlu.

VAN: -1, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu.