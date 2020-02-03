Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların son günlerde özellikle Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin mağduriyetini kullandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ilimiz genelinde kendini vali veya vali yardımcısı unvanı ile tanıtan kişiler tarafından Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında, depremzede vatandaşlarımıza yardım adı altında para talep edildiği, bu yolla vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği valiliğimize gelen ihbarlardan anlaşılmıştır. Hiç bir devlet kurumu veya görevlisinin vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir. Bu tür telefonlarla gelen taleplere itibar edilmemesi ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde, mutlaka kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, bu tür bir olayla karşılayan vatandaşların, dolandırıcılara kanmaması ve derhal polisle irtibat kurması istendi.