Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Payas Gişeleri civarında meydana gelen kazada, Halil Başer 73 SR 474 plakalı LPG tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişeler yolundaki levha direğine çarpıp devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken devrilen araç yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü ambulansla, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
04.02.2020 - 18:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan dolu LPG tankeri gişeler yolundaki levha direğine çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,lpg tankeri,
679325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679325.aspx
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