Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2019 verilerine göre nüfusu en düşük il 84 bin 660 kişi ile Tunceli olurken, en fazla nüfus 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin toplam nüfusu ise 83 milyon 154 bin 997 olarak saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, nüfus ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 56 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu en düşük il Tunceli'nin basında konuşulma oranı ise 17 bin 687 iken nüfusu en yoğun İstanbul'un basın haber adedi 497 bin 536 olarak kayıtlara geçti. Medyada oldukça yer tutan İstanbul'un kültür sanattan organizasyonlara, depremden hayat pahalılığına, trafikten göçe kadar birçok farklı konu ile ön planda olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yüzde 67,8'i çalışma çağında

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2019 verileri açıklandı. Böylelikle nüfusu en düşük il 84 bin 660 kişi ile Tunceli olurken, en fazla nüfus 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin toplam nüfusu ise 83 milyon 154 bin 997 olarak saptanırken, yıllık nüfus artış hızı binde 13,9 olarak gözlendi. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı ise 32,4 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra çalışma çağı olarak tanımlanan 15 ile 64 yaş arasının nüfus oranı yüzde 67,8 olarak kayıtlara geçti.