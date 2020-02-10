Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 05.00 sularında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Beytülmalcı Sokak'taki iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı. Öte yandan, aynı binada daha önce de yangının çıktığı öğrenildi.

Kısa sürede çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın nedeniyle uyanan vatandaşlar, alevler içinde kalan binayı cep telefonlarıyla kaydetti.