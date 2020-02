Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları sebebiyle âdeta buz kesti. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Geçen yıl Türkiye’de en soğuk hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçülmüştü. Gece aynı ilçede hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye düşmesiyle söz konusu ilçede ölçülen soğuk hava sıcaklığı geçen yılın ve bu kış sezonunun rekorunu kırdı. Kars ve Ardahan’da vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, Erzurum’da ise akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ile su boruları buz tuttu. Ağrı’da, vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylon brandalar ile soğuktan korumaya çalışırken, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bitlis’te de birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Muş’ta da bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken, kar kalınlığı Üçevler grup köy yolunda iş makinelerinin boyunu aştı. Hava sıcaklığının İmranlı ilçesinde sıfırın altında 25,5 derece ölçüldüğü Sivas’ta da Kızılırmak’ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkiinde bazı kısımları buz tuttu. Karşıyaka Mahallesi’ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava sebebiyle tamamen dondu. Soğuk havalar yer yer kuzey ve batı kesimlerde de etkili oldu, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Çamlıpınar Göletinin yüzeyi buz tuttu. Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da bile gece hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü. Öte yandan, Van’ın Çatak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı olmadı.



Kar böyle geldi

Artvin’in Hopa ilçesinde denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hopa ilçesinde kaydedilen görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor. İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde Serkan Yağcı tarafından önceki gün saat 17.00 civarlarında çekilen görüntülerin akabinde bölge bir anda karlar altında kaldı. Mustafa Özyanık ARTVİN İHA



Yollar kapandı mahsur kaldılar

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde, kar yağışı ve tipi sebebiyle 2 bin 166 köy ve mahalle yolu kapandı. Bu yollardan bin 592’si karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bir günde ulaşıma açıldı. Van’ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu da kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illerinde de 988 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu arada, Siirt’in Eruh ilçesinden Dikboğaz köyüne gitmek isteyen ve içinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Sürücü yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan minibüs, çekilerek kurtarıldı. Şırnak’ta da kar dolayısıyla Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkiinde mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.





27 ilde eğitime kar engeli

∂ Olumsuz hava şartları ve kar yağışı sebebiyle yurt genelindeki 27 ilde eğitime ara verildi. Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir ve Kars’ta il genelinde dün eğitim yapılamadı. Şırnak, Hakkâri, Giresun, Kayseri’nin de bazı ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kastamonu’da 17 ilçede, Zonguldak’ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde, Erzurum’da 13 ilçede, Bursa’da da Büyükorhan ilçesinde dün eğitim yapılamadı. Van, Trabzon ve Rize’de ise okullar bugün de tatil.



Düğün fotoğrafı

Amasya’da kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı. Yeni evlenecek bir çift ise tehlikeye aldırmadan göl üzerinde düğün fotoğrafı çektirdi. Cesur gelin-damat, hayatlarının en güzel anını albüm için fotoğrafladılar. Orhan Apaydın, muhteşem güzelliğe sahip Boraboy Gölü’nde yılın her dönemi renkli çekimler gerçekleştirdiğini söyledi. AMASYA İHA



İstanbul’dan getirilen cenaze defnedilemedi

∂ Cumartesi günü İstanbul’da vefat eden 87 yaşındaki Rukiye Güdük’ün cenazesi, Giresun’a getirildi. Fakat olumsuz hava şartları sebebiyle cenaze pazar ve pazartesi toprağa verilemedi. Eynesil ilçesinde defnedilmesi düşünülen ve kabri hazırlanan Rukiye Güdük’ün cenazesi, Altınlı Mahallesindeki evinin bahçesinde, cenaze nakil aracında bekletiliyor. Benzer bir olay Giresun’un bir başka ilçesi olan Çanakçı’da da yaşandı. Yolların kar sebebiyle kapalı olması sonucu cenaze 3 gün sonra arazi araçlarıyla ilçeye getirildi. Her iki ilçenin vatandaşları yolların açılması için yetkililerden yardım bekliyor. Fikret Bodur GİRESUN İHA