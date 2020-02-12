Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkisine doğru bisikletiyle kar manzarası fotoğraflamak için giden Ş.K (22), bir süre sonra yolunu kaybetti. Yaklaşık 5 saat dağlık alanda mahsur kalan Ş.K, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince ulaşılan genç, merkeze indirildi.

Ş.K'nın donma tehlikesi geçirdiği ve tedavisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.