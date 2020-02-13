Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün (13) yüzüne tekme atan okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz yıl 12 Kasım tarihinde , Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesinde öğrencilerin katılımıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı hazırlığı yapıldı. Programı öğrencilerden bazıları ayakta bazıları ise oturarak takip etti. Biranda yerinden hareketlenen okul müdürü A.Y, hızlı adımlarla gelip yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'ye tekme attı. Öğle arası evine giden A.Ö, yaşanılanları babasına anlattı.



Baba İsmail Ö. okula gelip, idarecilerle güvenlik kamerası görüntülerini izledi.



Oğluna yapılanları gören baba İsmail Ö, savcılığa okul müdürü hakkında şikayette bulundu.



İfadesine başvurulan müdür A.Y, tatbikat esnasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi ve zarar görebileceklerini düşüncesiyle, anlık bir tepki gösterdiğini anlattı. Müdür A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.



Isparta Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde öğrenci A.Ö.'nün, ön sırada olduğu için dizlerinin üzerine çöktüğü, bu esnada müdür A.Y.'nin gelip, yüzünün sağ tarafına tekme attığı yaşadıklarını ise ailesini anlattığı yer aldı.



A.Ö.'nün sağlık raporunda sağ yanağında sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu kaydedildi.



Okul müdürü A.Y’nin ise iddianamede üzerine atılan suçlamaları kabul etmediği görüldü.



A.Y, ifadesinde, okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğu, olay günü okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını, öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık bir tepki gösterdiğini dile getirdi.



A.Y, öğrencilere geri çekilmelerini gerektiğini söylediğini, bu sırada da ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ifade etti.

"Çocuğa tekme atmadım"

Isparta’da ortaokul öğrencisine tekme attığı iddia edilen okulun müdürü A.Y., “Görüntünün cephesinden öyle görünüyor, çocuğa tekme atmadım, yaşananlar çok gücüme gitti” dedi.



Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki A.Ö.'nün yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansımıştı.



Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. (52) 30 yıllık idareci olduğunu belirterek, “İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Bir anlık refleksle çekimden öyle gözüktü. Allah var, yemin ediyorum ki cepheden öyle gözüküyor. Ben bu çocuğa tekme atmadım. Gerçekten de rahmetli babamın üzerine yemin ediyorum ki amacım kurtulmak değil. 52 yaşındayım yarın emekli olur giderim gerekirse ama ben bu çocuğa tekme atmadım. Çok gücüme gitti. Allah büyüktür” dedi.



Kınama cezası uyarıya çevrilen müdür A.Y., üzerine atılan suçlamalar karşısında büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.