Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 34, Başkale’de 28, Çatak’ta 48, Edremit’te 1, Erciş’te 1, Gürpınar’da 33, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 2, Saray’da 1, Tuşba ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.vvvvvvvvvvvvv
Van'da 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
15.02.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,yerleşim yeri,ulaşım,
681496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681496.aspx
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