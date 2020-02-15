Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zanlılar emniyetteki ifadesinde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan M.E. ise zehri bir yıl önce O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

Kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Bu arada kobra zehrinin başta kanser tedavisinde, kozmetik ürünlerinde kullandığı bu nedenle çok ender bulunduğu ve pahalı olduğu belirtildi.