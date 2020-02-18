Eymir köyünde yaşayan Fatma Uykun (61) evine dönmeyince yakınları jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerine haber verdi. Vatandaşların da arama çalışmalarına katılmasıyla kadının güvenlik kamerasına takılan son görüntülerine ulaşıldı. Fatma Uykun'un en son Beypazarı’nda görüldüğü iddia edildi. Uykun'u bulmak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Nallıhan'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
18.02.2020 - 16:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,kayıp,
682266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682266.aspx
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