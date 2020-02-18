Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Harran karayolunun Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ömer Kılıç'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç ağır yaralanırken çocuğa çarpan sürücü ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yoldan geçen bir sürücü yaralı çocuğu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.