Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar, Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilciliğinde katıldığı kurs sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sosyal medyadaki görüntüleri izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Kayalar, ilk gördüğünde bin civarında olan tweet sayısının daha sonra 80 bini aştığını görünce ise sevindiğini söyledi.

Hedef cumhurbaşkanlığı

Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Atakan Kayalar, çoğunlukla felsefe, fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında kitaplar okuduğunu anlattı. İleride psikiyatrist olmayı istediğini ifade eden Kayalar, "Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı." dedi.

Cumhurbaşkanı olunca eğitim sistemini değiştirmeyi istediğini dile getiren Kayalar, "Eğitim sisteminin problemi ne?" sorusuna, " 'Problem var' demedim. İlk olarak okul öncesinde saygı ve terbiye eğitimi almalı insanlar. Çünkü görüyoruz örneklerini." diye konuştu.

İlk okuduğu kitabın Devlet-i Aliyye, son okuduğu kitabın ise "Küçük Prens" olduğunu anlatan Kayalar, tek kişilik sınıf istediğini söyledi.

Derslerinin iyi olduğunu dile getiren Kayalar, kitap okumayan yaşıtlarına da "Kendilerini eğitmeyi öğrensinler. Kendilerini eğitsinler demedim, kendilerini eğitmeyi öğrensinler." önerisi yaptı.

Yeterli eğitim desteği alabilirse daha farklı bir yol çizmeyi planladığını da vurgulayan Kayalar, şöyle konuştu:

"İstediğim eğitim şekli tek başına olmak. Sınıfta benden başka kimse bulunmayacak. Öğretmenin bana bilgiyi en uygun şekilde aktarması bu şekilde oluyor. Sınıfta anlatım tarzında yetersizlikler var. 47 kişilik bir sınıfta gelip de bana 'Merhaba çocuğum iyi misin burada kesirler var?' diyemez. 47 çocuğa aynısını yapmaya çalışsa ve hepsi bir dakika sürse ders bitiyor. Okul değiştirmek istiyorum. Ayrıca gerçekten iyi bir eğitim görmek istiyorum. Çünkü onların öğretebilecekleri neredeyse çoğu şeyi biliyorum."

"Ona kitap almakta zorlanıyoruz"

Anne Hülya Kayalar da Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kendilerine ulaştığını anlattı. Oğlunun arkadaşlarından koparılmadan eğitim almasını istediğini belirten Kayalar, "Onlardan koparılmadan bir eğitim istiyorum. Maddi bir beklentim yok." dedi.

Hülya Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada da eşinin bir süre işsiz kaldığını, kendisinin de çalışmadığını söyledi. Bir süredir işsizlik maaşıyla geçimlerini sağladıklarını belirten Kayalar, oğlunun tüm zamanını kitapçılarda geçirdiğini, ancak ona kitap almakta zorlandığını anlattı.

"Kasparov gibi olacak"

Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilcisi Zeki Sarıkavak da Atakan ile alışveriş merkezindeki federasyon temsilciliğinde dolaşırken tanıştıklarını anlattı.

Atakan'ın satranç sporuna ilgisini gördüğünü belirten Sarıkavak, "Atakan ile özel olarak belirli bir çerçevede çalışırsak kesinlikle öncelikle Türkiye şampiyonu, ardından Avrupa ardından dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyorum. Atakan çok farklı, süper bir çocuk." dedi.

Atakan'ı yarışmalara hazırladıklarını ifade eden Sarıkavak, "Kasparov gibi olacak." dedi.