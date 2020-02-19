Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kastamonu’da merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde anne yaşındaki Seher Özmen (89) ile kızı Gülten Özmen (59), evdeki sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen Özmen’in yakınları, evde halsiz yatar halde anne ve kızını buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Gülten Özmen hayatını kaybederken, annesi Seher Özmen ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde ilk müdahalesi yapılan Seher Özmen, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Seher Özmen’in hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ihbar sonrası jandarma ekipleri, köy yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Gülten Özmen’in cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.