Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 604 adet uyuşturucu hap ile 6.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir'de 6 uyuşturucu taciri yakalandı
20.02.2020 - 01:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.
Etiketler : balıkesir,haberler,
682600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682600.aspx
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