Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipiden dolayı 185 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması ve kent merkezindeki kaldırımların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

Kar yağışının 4 gündür etkili olduğu Hakkari ve ilçelerinde 73 köy ve 149 mezra yolu kapandı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4 metreyi aştığı kentte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 222 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve ara sokaklardaki karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 13 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kardan kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Rençber, köy yollarında yol genişletme çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Bu arada Muş-Bitlis kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hasköy ilçesi girişinde buzlanma ve sis nedeniyle bir tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

- Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Van'ın doğusu ile Hakkari çevreleri hafif karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 4, Muş'ta 6, Hakkari ve Bitlis'te 3 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.