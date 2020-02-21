Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü
Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.
Bursa'da bir anne sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü
21.02.2020 - 10:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,anne,soakaki dayak,story_,
682904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682904.aspx
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