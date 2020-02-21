Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda Afganistan’dan gelen ve kaçak yollarla yurda girdiği anlaşılan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.