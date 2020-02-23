Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına, 34 D 0248 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Necla K., başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Necla K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı, sedyeyle ambulansa bindirilerek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.