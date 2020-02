Türkiye Gazetesi

İran’ın Hoy şehrinde dün saat 08.53’te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından da ikisi dördün üzerinde onlarca artçı yaşandı. Türkiye sınırına yakın bölgede gerçekleşen zelzele, yüreklere ateş düşürdü. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, Hakkâri, Iğdır, Kars, Ağrı ve Van’da hissedildi. Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde hasara sebep olurken bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazdan dokuz kişinin cansız bedenini çıkardı. Hayatını kaybedenlerden 5’inin aynı aileden olduğu belirlendi. Baba Reis Fırat ile 4 çocuğunun enkazda can verdiği, diğer 4 çocuğunun eğitim için yurtta, eşinin ise o sırada evin dışında olduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan 9’u ağır 37 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Akşam saat 19:00’da da merkez üssü Hoy kenti olan yine 5,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Aynı illerden hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk depremde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar oluştuğunu açıkladı. Soylu, ikinci depremde ise can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Gelenler’deki ilkokulda görevli ücretli öğretmen Ferhat Tulan “Hafta sonu kursu için öğrencilerle okuldaydık. Sallantı ile birlikte etraf toz bulutuyla kaplandı. Vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtardı” dedi. İHA



Türkiye’deki her bölge risk altında

“Bu büyüklükteki depremin, yıkıma sebep olmaması gerekirdi. Hazırlıklı olmalıyız. Her an her yerde deprem olabilir.”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Okan Tüysüz, depremle ilgili “Bu zelzelenin, Elâzığ depremiyle bir ilgisi yok. Faylar alakalı değil. Ancak Van civarı 2011 yılında önemli bir deprem yaşamıştı. Doğu Anadolu geçmiş tarihinde hep depremlerle yıkılmış bir bölgedir. Çaldıran fayı, Hasan Timur fayı gibi Türkiye’de başlayıp İran’a doğru uzanan Kuzeybatı-Güneydoğu uzanımlı faylar vardır. Bugünkü depremde büyük olasılıkla Saray faytonu üzerinde olanlardan biridir. Sığ bir deprem, yüzeye yakın olması sebebiyle şiddeti yüksek hissedilmiştir. Bölgede daha büyük deprem yapabilecek faylar mevcut. Ancak şu anlık daha büyük bir deprem geleceğini söyleyemeyiz. Yine de burası potansiyeli olan bir bölge, tedbiri bırakmama lazım” ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Şerif Barış da “Türkiye’de güvenli bölge yok. Her an her yerde deprem olabilir. İran’da yaşanılan bu büyüklükteki depremin, yıkıma sebep olmaması gerekirdi” diye konuştu. Van’ın Erciş ilçesinde 2011 yılında yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depremde 604 kişi ölmüş; 4.152 kişi de yaralanmıştı.