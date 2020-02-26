Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Edinilen bilgilere göre, Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması neticesi, 2015 yılında Adana’da Mehmet Nuri Delibaş isimli şahsın iple boğularak öldürülmesi olayı ile ilgili Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan firari şüpheli 1992 doğumlu A.Ö. isimli kadının, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde olduğu bilgisi alındı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla A.Ö., Kızıltepe’de ikamet eden yakınlarının yanında saklanırken yakalandı.

A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.