Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.D isimli 3 şüphelinin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi
Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
07.03.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
Etiketler : tutuklama,
686424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686424.aspx
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