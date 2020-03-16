Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Bulgaristan’da tatil için bulunan İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta koronavirüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği kaydedildi.
Kriz Merkezinin Başkanı Tümgeneral Prof. Venstsislav Mutafçiyski, teşhis konulan çocuğun ailesinden daha beş kişinin karantina altına alındığını duyurdu. Teşhis konulan çocuğun ve ailesinin bulunduğu Bansko Kayak Merkezi savcılık talimatıyla kapatıldı.
Bulgaristan’da koronavirüs vakası sayısının 52 olduğu kaydedildi.
Bulgaristan’da son korona vakası 9 yaşında bir çocuk
16.03.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bulgaristan’da koronavirüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuğun olduğu bildirildi.
Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Bulgaristan’da tatil için bulunan İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta koronavirüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bulgaristan,koronavirüs,
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