Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Resul B. idaresindeki 67 AAT 422 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz’a (72) çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.