Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi Dutluca kavşağında yaşandı. Şanlıurfa’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine giden Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.