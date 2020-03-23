Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan M.A'nın Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesinin ardından "ev hapsi" şartıyla tahliyesi edilmesi kararına yönelik yaptığı itiraz sonuçlandı.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, verilen tahliye kararını usul ve yasaya uygun buldu.