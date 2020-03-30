Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor. Tek kullanımlık maskelerin üretimi için üç vardiya hâlinde kırkar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, ellişer paket hâlinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun hizmetine sunuluyor. Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.

Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talât Aysal, maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini belirterek, üretilen maskelerin bir kısmını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti. Özel önlük, bone, eldiven ve maske takan personel tarafından üretilen bez maskeler, üretimin her safhasında titizlikle kontrol ediliyor.