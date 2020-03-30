Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor. Tek kullanımlık maskelerin üretimi için üç vardiya hâlinde kırkar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, ellişer paket hâlinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun hizmetine sunuluyor. Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.
Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talât Aysal, maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini belirterek, üretilen maskelerin bir kısmını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti. Özel önlük, bone, eldiven ve maske takan personel tarafından üretilen bez maskeler, üretimin her safhasında titizlikle kontrol ediliyor.
Jandarma devrede, 100 bin maske üretiyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.
Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor. Tek kullanımlık maskelerin üretimi için üç vardiya hâlinde kırkar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, ellişer paket hâlinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun hizmetine sunuluyor. Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.
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