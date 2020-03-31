Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Büyükorhan ilçesi şehir merkezinde gerçekleşti. Araç şoförü S.B.; içinde engelli kardeşi, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobille patates almak için bakkalın önünde durdu. El freni çekili otomobilin ön koltuğunda oturan engelli M.A.B. el frenini indirince otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı. İçinde ikisi çocuk dört kişinin olduğu otomobil 40 metre hareket ettikten sonra sokak lambasına çarparak durabildi.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içinde bulunanlar 112 ekipleri tarafından ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.