Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Sultangazi’de bir iş yerinde yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Sultangazi’ye bağlı 75. Yıl Mahallesinde bulunan iş yerine İlçe Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Denetimlerde, 3 koli halinde 3 bin adet kullanıma hazır medikal maske ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.