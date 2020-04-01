Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av filesi sayesinde temas etmeden alıyor.

Eczanenin uygulamasını beğendiklerini dile getiren bazı müşteriler, "File ile alışveriş hem bizi, hem de eczane çalışanlarını koruyor. Gün içinde kendimize dikkat ediyoruz fakat alışveriş yapmak zorundayız. Bu uygulama tüm alışveriş yapılan işletmelerde uygulanmalı" diye ifade ettiler.

Eczane sahibi ise, "Çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin babası bu fikri önerdi. Bize de mantıklı geldi. Eczanelerde güvenlik şeridinin arkasından hiç temasta bulunmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Fakat ilaçları teslim etmek ve para üstü vermek için yine mesafe yakınlaşıyordu. Bu sayede eczaneye gelen kişi ile sosyal mesafemizi korumuş olduk" diye konuştu.