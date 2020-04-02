Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari genelinde ağır geçen kış şartlarında yaptıkları çalışma ile yöre halkından tam not alan il özel idaresi karla mücadele ekibi, nisan ayında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çobanpınar zirvesindeki yolda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını sürdüren il özel idaresi karla mücadele ekibi, yer yer zor anlar yaşıyor. Kar tünellerinin açıldığı Çobanpınar zirvesindeki yol açma çalışmaları devam ediyor.