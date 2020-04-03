Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsten ölen ilk hekim olan “hocaların hocası” Dâhiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde tören düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törene, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler, asistanlar ve sağlık çalışanları katıldı. Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek “Üstün nitelikli, kendisini tıbba, hastalarına ve öğrencilerine adamış bir hekimdi” dedi. 1952 yılında Rize’de dünyaya gelen ve 68 yaşında vefat eden Taşcıoğlu, Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedildi. Dâhiliye alanında birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı. Öta yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Selim Bayraktar İSTANBUL İHA

Profesör Öz, virüs kurbanı

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen “Binlerce hekimin yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın teşhisini koyan sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. 1960-2011 yılları arasında 100’den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz’ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.