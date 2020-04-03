Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saat 00.30 sularında yaşandı. Bodrum Sanayi Sitesi’nde tekne motoru tamirciliği yapan 43 yaşındaki Sezai O., geçen yıl evlendiği eşi 41 yaşındaki S.O. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Sezai O., eşini silahla bacağından yaraladı.

Sezai O., daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sezai O.’nun cenazesi ise polis ve savcının incelemesi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.