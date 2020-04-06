Sürücüsü belirlenemeyen 55 ADA 132 plakalı otomobil, Bahçelivler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü. Kazada yaralanan Kasım Ateş (26) ve Fatih Kartal (24) Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun'da refüje çarpan otomobil ikiye bölündü
06.04.2020 - 01:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişiden biri öldü.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,
694180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694180.aspx
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