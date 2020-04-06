Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Dokunmaya bayıldığımız ekmek sadece fırınlarla marketlerde poşetli olarak satılabilecek. Bunun dışında tüketici olarak yapmamız gereken, açıkta satılan hiçbir şeyi almamak olmalı. Ona bizden önce kim dokundu, kim ona dokunurken öksürdü, hapşırdı bilemeyeceğimiz için, bir merkezde, üretim yerinde ambalajlanmış ürüne güvenmek, riski en aza indirmek için şart. Acıbadem Üniversitesi Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş, baharatlar, ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu kuruyemişler ve dolduran kişi hasta mı, ambalajı steril mi bilemeyeceğimiz sütlerin açıkta satılanlarının alınmaması gerektiğini söylüyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir de virüsten korunabilmenin en önemli yollarından birinin de ambalajlı ürünler olduğunu hatırlattı. Ancak bazı marketlerin ambalaj içine çürük ürünleri koymaktan da vazgeçmesi gerekiyor.