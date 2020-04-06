Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Virüs sebebiyle bütün dünyada kayıplar arttı. Evde kalmak hayat kurtarıyor. Evet, evde kalmalıyız ama evdeyken paylaşılan börekler, ekmekler, kızartmalar, tatlılar sebebiyle durum biraz zorlaştı, un ve maya talebi fırladı, fırsatçılar fiyatı artırdı. Hayır, konumuz bu değil. Unlu, şekerli şeyler yiyip kilo almamak pek mümkün değil, ondan bahsetmek istiyorum. Uzmanlar karbonhidratlardan uzak durmayı tavsiye ediyor. Lifli yiyecekler, sebze, bakliyat en fazla tercih edilen yiyeceklerden. Online alışverişle balıktan sebzeye kadar sağlıklı yiyeceklere ulaşmak da mümkün. Bunların yanı sıra biraz hareket gerek. Son dönemde video paylaşım sitelerinde egzersiz videoları var. Ben sabah evde bilgisayarımın başına oturmadan ve akşam yemekten 1 saat sonra uyguluyorum. Çok da iyi geliyor, tavsiye ederim. Bunun dışında çalışırken yapılacak birkaç küçük şey daha var. İşte şöyle:



¥ Bir şey okuyor ya da bir şey bekliyorsunuz. O sırada dik şekilde oturun. Sağ kulağınızı sağ omzunuza doğru indirin. Dokunmanıza gerek yok. Birkaç saniye bekleyin, aynısını sol omuz için de yapın.

¥ Dizinizi kırarak sağ bacağınızı yukarı kaldırın, kollarınızla tutup göğsünüze mümkün olduğunca yakın olacak şekilde kendinize çekin, 5-10 saniye bekleyin ve hareketi diğer tarafınıza da uygulayın.

¥ Parmaklarınızı birleştirin, avuç içi kısımlarınız tavana bakacak şekilde mümkün olduğunca yukarı doğru uzatın.

¥ Her iki omzunuzu da kulağınıza doğru kaldırın. Birkaç saniye bekleyip bırakın. Hareketi 10 defa tekrarlayın.

¥ Ellerinizi arkanızda avuçlarınız birbirine değecek şekilde birleştirin, dik oturun ve 5-10 saniye bekleyin.

¥ Çenenizi göğsünüze doğru indirin ve kafanızı yanlara doğru hafifçe sallayın.

¥ Sağ bileğinizi sol dizinize alın, bu sırada sağ dizinize hafifçe bastırın. Aynı hareketi diğer dizinizle yapın, esnemeyi hissedin.

¥ Yine okuma sırasında ayakta durup karnınızı içeri çekerek bedeni mümkün olduğunca sağ ve sola esnetin ve bunu bel, kas ve sırtınızda hissedin. Ayrıca kendiniz de farklı hareket biçimleri bulup uygulamaktan kaçınmayın.



ÖZYAĞCILAR DA PİDE YAPIP SERVİS ETTİ

Salgın sebebiyle ‘evde kal’ çağrısına uyan milyonlar vaktinin büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmeye başladı. Ünlü-ünsüz herkes, özellikle ekmek, börek, pizza, pide gibi ‘unlu’ ve tabii ki bol karbonhidratlı ürünlerin fotoğraflarını paylaşır oldu. Öyle ki sosyal medya yemek fotoğraflarından geçilmez oldu. Birçok oyuncu gibi, oyuncu Erdal Özyağcılar da evinde yaptığı ‘peynirli pide’ fotoğrafını paylaştı. Hem de tavadan tepsiye kadar bütün ayrıntılarıyla birlikte...