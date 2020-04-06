Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan Durmuş Türkan, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “Allah devlet, polis, askere ve kamu görevlilerine zeval vermesin. Bir arabam bir de il merkezinde depom vardı. İkisini sattım, tanesi 23 bin liradan 46 bin lira tuttu. Bin lirasını kendime ayırdım. Geri kalanını bağışlıyorum. İnsanlar imkânı olduğu kadar devletimizin arkasında durmalı. Başımıza bir iş gelirse birincisi Allah, ikincisi devlet var başımızda. Ben buna güveniyorum.” ifadelerini kullandı. Bağıştan haberdar olan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkan’ı telefonla arayarak teşekkür etti.