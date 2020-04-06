Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede izole edilmiş bölümde gözlem altında tutulan 20 yaşındaki M.S. isimli genç kız iddiaya göre, hastane görevlilerini ve güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde M.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Aramalar kapsamında şahsın ikamet ettiği evine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan genç kız özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından ambulans ile alınarak hastane izolasyon bölümüne götürüldü.

Öte yandan, sağlık görevlileri M.S.’ye başka şahıslarla temasta bulunup bulunmadığını sorarak bilgi aldı. Polis ekiplerini harekete geçiren şahıs hastaneye geri dönünce herkes rahat nefes aldı.