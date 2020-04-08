Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak, Hakkari, Van dağlarında yetişen endemik çiçek türü olan ters lale Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açtı. Sarı ve kırmızı renginde olan çiçek türü görenleri kendine hayran bıraktı. Ferhat Ediş isimli vatandaş, çiçeklerin yılın sadece 20 günü yaşadığını söyledi. Ediş, "Bölgemize özgü bu çiçek türü ilk bahar aylarında çiçek açıyor. 20 gün yeşil kalıyor daha sonra kuruyup gidiyor. Oldukça kısa bir ömrü olan bu çiçek türü bölgemizin sıcak alanlarında artık yeşeriyor. Baharın müjdecisidir. Ters laleler çiçek açtıktan sonra artık kar yağmayacak diye biliyoruz" dedi.