Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler oyunlarını evlerinin bahçesine taşıdı. Ailesi tarafından paten alınan iki genç deneme yapmak için apartmanın önüne indi. Kask ve dizliklerini takan iki genç, bina bahçesi ve sokakta deneme yapmaya başladı. Aile ise çocuklarının ilk denemelerini cep telefonu kamerasıyla kayıt etmeye başladı. Baba oğlunu, ”Arif, çok yola çıkma oğlum” diyerek uyardı. "Nasıl baba sürebiliyor muyum" diyen oğluna baba, "Evet evet bayağı alıştın" diye seslendi. Baba o anları kaydederken, bir anda polis aracından gelen siren sesi gençleri korkuttu. Hızla binaya girmeye çalışan iki genç yere düştü. Sürüne sürüne binaya giren iki gencin o anları ailesini güldürdü.