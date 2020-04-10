Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.