Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden dönen oğlu ve gelininden koronavirüs kaptı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Işık, hastalığı yendi. Evine gittikten birkaç gün sonra beyin kanaması geçirince yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 6 gün yoğun bakımda kalan Resmiye Işık hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesinin Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Koronavirüsü yendi, beyin kanamasından vefat etti
12.04.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da umreden dönen oğlu ve gelininden kaptığı koronavirüsü yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resmiye Işık,koronavirüs,beyin kanaması,Sakarya,
695981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695981.aspx
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