Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden dönen oğlu ve gelininden koronavirüs kaptı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Işık, hastalığı yendi. Evine gittikten birkaç gün sonra beyin kanaması geçirince yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 6 gün yoğun bakımda kalan Resmiye Işık hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesinin Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.