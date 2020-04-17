Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kararı sanat yönetmeni olan eşi Gözde Dinler’e açtı. Onun da onay vermesinin ardından Nevşehir Ürgüp yakınlarındaki Pancarlık Vadisi’nde bir arazi satın aldı. Kendilerine ahşaptan ev yaptıran çift, geçen sene buraya taşındı. Tavuk, kaz ördek, tavus kuşu, deve kuşu ve köpeklerden oluşan bir çiftlik kuran ikili, yiyecek ihtiyacını ise bahçede yetiştirdikleri doğal ürünlerden karşılamaya başladı. Çift doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

“PLAZADAN SIKILDIK”

Gökhan Dinler: Tabiatın içinde hayatta kalma mücadelesi vermek istiyoruz. Süslü plazalardaki o mücadelenin içinde sıkıldık.